İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



İskele Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahasında, asayiş ve trafik operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhane ve bet ofisleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 208 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen toplam 13 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.