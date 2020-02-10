ASGARİ ÜCRET BELİRLENDİ!
2020 yılının ilk asgari ücreti belirlendi...
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2020 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere 4’üncü kez toplanan komisyon asgari ücreti aylık 3 bin 600 Türk Lirası olarak belirledi.
Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuş ve yeniden görüşülen asgari ücret oylamaya sunulmuştur. D
Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 3 evet oy verirken, içi tarafı toplantıyı terk etmiştir.
Bunun sonucunda, asgari ücretin 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren
brüt saatlik : 20.77 TL, günlük: 166.15 TL, haftalık: 830.77 TL ve aylık: 3.600 TL olması öneriye sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, konuyla ilgili bugün saat 14.30 da bir basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler : 2020 yılı, asgari ücret
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