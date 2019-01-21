ASGARİ ÜCRET FİYATI BELİRLENDİ!
1 Şubat'tan itibaren...
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Asgari Ücret brüt 3 bin 150 TL
2019 yılının ilk Asgari Ücreti 3 bin 150 TL oldu.
Yeni Asgari Ücret 1 Şubattan itibaren Brüt 3 bin 150 TL, Net 2 bin 740.50 TL olacak.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere bugün ikinci kez toplandı.
Toplantı sonunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
Yeni Asgari Ücret 1 Şubattan itibaren Brüt 3 bin 150 TL, Net 2 bin 740.50 TL olacak.
Etiketler : Asgari Ücret, KKTC, 2019
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