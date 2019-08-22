ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TÜRK SEN'İN İTİRAZINI REDDETTİ!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, dün gerçekleştirdiği toplantısında 2 Ağustos’ta 3 bin 400 TL olarak belirlenen yılın ikinci asgari ücretine Türk Sen tarafından yapılan itirazı değerlendirdi. Komisyon Devlet temsilen 3 ve işçi temsilen 3 üyenin olumlu ve işveren temsilcisi 5 üyenin çekimser oyuyla itirazı reddetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretine Türk Sen tarafından yapılan itirazı değerlendirerek 6 olumlu 5 çekimser oyla, 2 Ağustos’ta brüt 3 bin 400 TL olarak belirlenen asgari ücretin 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verdi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar tarafından yapılan açıklamada Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun 15 Ağustos’ta yapılan itirazın dün görüşülerek karara bağlandığını kaydetti.

Tekakpınar, açıklamasında “Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 3 üye, işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üye katılmıştır.Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koymuşlar ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir. Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 3 evet, işçi tarafı 3 evet oy verirken işveren tarafı ise 5 çekimser oy vermiştir” dedi.

Buna göre 2019’unun ikinci asgari ücreti 01 Ağustostan itibaren aylık brüt

3,400.00 TL olarak yürürlüğe girmiş oldu.

