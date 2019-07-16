ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU YARIN TOPLANIYOR!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yarın toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, komisyon ilk toplantısını yarın saat 09.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucoğlu başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yapılacak.

KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor.