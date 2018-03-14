ASGARİ ÜCRETE 190 TL ARTIŞ

2018’in ilk asgari ücreti 1 Mart’tan itibaren geçerli olmak kaydıyla 2 bin 365 Türk Lirası olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretin maaşlara bu ay yansıyacağı açıklandı.

Yeni asgari ücret, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün yaptığı 3’üncü toplanyıda işveren ve devlet tarafının evet, işçi tarafı temsilcilerinin ret oyları neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni Asgari Ücret, saatlik, 13,69 TL, günlük, 109,15 TL, haftalık 545.77 TL ve aylık 2,365 TL olarak belirlendi..

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bu ülkede asgari ücretin belirlenme şeklinin yanlış olduğunu belirtti.

Çeler, “Asgari ücretin belirlenmesi esnasında farklı kurumların işveren, işçi ve devlet tarafının belirlemekle yükümlü olduğu rakam kendilerinin sorumluluğunu da gözardı etmemelerine sebebiyet verir ama diğer taraftan, emekçinin alacağı maaşın kendi hayatlarını idame ettirebilmelerinin mümkün olacağı bir noktada olması gerektiğini hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Ülkede kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almazsak asgari ücreti ne kadar isterseniz yükseldin düzene girmesi mümkün değil. Dedi.

Ekonomik hayatın tek bir tarafının olmadığını da söyleyen Bakan Çeler, ülkede sosyal sigortaların ne zorluklarla hizmet ettiğinin bilincinde olduklarını, bu yüzden herkesin elini taşın altına koyarak asgari ücret belirleme şeklinin değiştirilmesi gerektiğini ve bu konuda bakanlık olarak çalışma başlattıklarını kaydetti.

İşçi temsilcisinin açıklamalarına cevap da veren Bakan Çeler, kendilerinin hükümete gelmeden önceki dönemde de müşavirlerin mevcut olduğunu, milletvekillerinin yine en yüksek maaşı aldıklarını kaydederek, 2017 yılında kabul edilen 186 liralık asgari ücretin oy birliği ile geçirildiğini hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, “Bu ülkede siyasileşmeden, başka bir hükümet döneminde farklı başka bir hükümet döneminde daha farlı davranılıyorsa ve bunu toplumu emekçinin yanındaymış gibi göstermek yanlıştır. Ben muhalefetteyken de hükümetteyken de aynı durdum” dedi.

İşveren temsilcisi Mustafa Aroğlu, ülkedeki ekonomik durumun işveren açısından da kötü durumda olduğunu kaydederek, en iyi sonuca ulaşmak için çalıştıklarını ve bu sonuca vardıklarını belirtti.

İçşi temsilcisi Ali Yeltekin ise, belirlenen yeni asgari ücretten memnun olmadıklarını dile getirerek, devlet eliyle çalışanların sermayeye peşkeş çekildiğini ileri sürdü.