Aşılarını tamamlamış kişilere test zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor

Aşılarını tamamlamış kişilerin KKTC’ye girişleriyle ilgili şartlar değişiyor, test zorunluluğu yarından itibaren kaldırılıyor.

Aşılı veya hastalığı geçiren kişilerden KKTC’ye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu talep edilemeyecek.

Aşısız kişilerin 5 gün karantinada kalacağı uygulama da yarından itibaren son bulacak. Bu kişiler ülkeye girişte negatif test sonucu gösterecek; ayrıca testlerini belirtilen sürede tekrarlamaya zorunlu olacak.

Buna göre, aşısız kişilerden ülkeye girişte 72 saat önce yapılan PCR veya son 24 saat içinde yapılan antijen negatif test sonucu ile 72-120 içinde KKTC’de yapılacak PCR testi talep edilecek.

Yine yarın yürürlüğe girecek karar uyarınca okul/özel eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacak.

Ada içi geçişlerde ilgili değişiklik kararı Çarşamba günü yapılacak İki Toplumlu Sağlık Teknik Komite toplantısı sonrası açıklanacak.

KOMİTENİN SON KARARLARI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre, yarından itibaren ülkeye girişlerde tam aşılı kişilerden test istenmeyecek.

Tam aşılı kişiler çift doz, Johnson için tek doz aşı üzerinden 14 gün geçmiş kişileri kapsayacak ancak ikinci dozdan 270 günden fazla geçmiş ise hatırlatma dozu aranacak. Aşısız veya eksik aşılı kişiler ise seyahatten 72 saat önce PCR veya 24 saat önce antijen yapmak koşuluyla ülkeye girebilecek ve girişten 72-120 saat sonra test tekrarı yapmaları gerekecek.

Öte yandan yarından itibaren okul/özel eğitim, bakımevi /huzurevi ve cezaevi çalışanları hariç tam aşılı sektör çalışanları haftalık antijen testlerini yaptırmak zorunda olmayacak

Aşısız veya eksik aşılı olanlar ise antijen testlerini 72 saatte bir yapmaya devam edecek.

KAPALI ALANLARDA MASKE ZORUNLU

Yine komitenin kararları doğrultusunda kapalı alanların kullanılabilir alanı yüzde 75’e çıkarıldı. Her zamanki gibi kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacak.

OKULLARDA POZİTİF ÇIKAN ÖĞRENCİ DIŞINDAKİLER MASKEYLE EĞİTİME DEVAM EDECEK

Okulların pozitif ve temas takibi de değiştirildi.

Bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temas Takip Birimi tarafından belirlenen temaslılar PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar evde izole olacaklar. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verecek ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirecek.

Sınıftaki diğer öğrenciler, maskelerini takmak ve diğer sınıflarla temas etmemek suretiyle okulda eğitimlerine devam edecek.

Öte yandan Covid-19’a karşı aşı programı 5 yaştan itibaren devam ediyor. 5 yaş ve üzerindeki herkesin aşı programlarını tamamlamaları gerekiyor.

BRTK