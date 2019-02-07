AŞIRI YAĞIŞ YOLLARI KAPATTI!

Meteoroloji Dairesi, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkede yer yer etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak; yetkililer ile vatandaşlara, dere taşması, su baskını, ani sel, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar, yıldırım ve benzeri olaylar için tedbirli olunması uyarısında bulundu.



Yoğun yağış ve sis, birçok bölgede başta trafiği olmak üzere hayatı olumsuz etkiliyor.



Meteoroloji Dairesi'nin uyarılarının ardından başlayan yoğun yağış nedeniyle bazı

yollar görüş mesafesinin düşmesi ve su birikintileri nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Polis, basın yoluyla sürücüleri ve tüm vatandaşları uyarırken, vatandaşlara gönderilen kısa mesajlarla da tedbirli olmaları isteniyor.



Yoğun sis ve yağış nedeniyle, Lefkoşa-Girne ana yolunda Ciklos mevkii - Boğaz kavşağı arası, Tirmen - Bahçeli yol kavşağı mevkii ile Alevkayası - Karaağaç arasında görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düştü.



Polis sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.



GİRNE ÜST GEÇİT-BOĞAZ ARASI İLE ARAPKÖY-ALEVKAYASI KAVŞAĞI KAPANDI



Aşırı yağış sürerken yola akan sular ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Girne - Lefkoşa ana yolunun Girne üst geçidi ile Boğaz kavşağı arası ve Girne - Değirmenlik ana yolunun ise Arapköy kavşağı ile Alevkayası kavşağı arası güvenlik gerekçesiyle trafik akışına kapatıldı.



Ayrıca Kaplıca - Balalan çemberi arasında ise yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü bildirildi.



Kaplıca - Büyükkonuk ana yoluna taşlar düştüğünü duyuran polis, İskele - Boğaz Dokuz Evler arası ve Tuzluca - Çayırova ana yolunda da yağışlar nedeniyle yolda su birikintileri oluştuğunu, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı.



Yağışlı havanın cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.