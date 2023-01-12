Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah oldu, tepkiler peşi sıra gelmeye başladı

Aşk-ı Memnu dizisinin hikayesi 1900'lerin büyülü atmosferiyle film olurken Bihter karakterini de Farah Zeynep Abdullah oynayacak. Bihter rolünü Beren Saat ile özdeştiren birçok sosyal medya kullanıcısı haberin yayılmasının ardından "İzlemeyeceğiz boşuna yapmayın" diyerek tepki gösterdi.

Son olarak Bergen'le büyük bir başarı yakalayan Farah Zeynep Abdullah'ın yeni projesi belli oldu. Abdullah, tüm dünyayı etkileyen "Aşk-ı Memnu" hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak "Bihter" projesinde rol alacak. Oyuncunun Bihter karakterini oynayacak olması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.

YENİ BİHTER BEĞENİLMEDİ

Yeni projesinin yayılmasının ardından haberleri doğrulayan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabından "Bihter... Acılara yürüyor korkmuyorum" dedi. Bihter rolünü Beren Saat ile bütünleştiren birçok sosyal medya kullanıcısı ise tepki gösterdi. Projeyi izlemeyeceklerini söyleyen kullanıcılar, yapımcılara "Boşuna yapmayın" diye seslenirken bir kısım da Abdullah'ın birçok karakteri çok iyi oynadığını ve Bihter'i de en iyi şekilde oynayacağını söyleyerek destek oldu.