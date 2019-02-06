Model Sevda Demirel, Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafının altına yaptığı sert yorum ile çok konuşuldu.

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'nun fotoğrafına yorum yapan Sevda Demirel, "Defne aşk yaşamaktan şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi, sonra da çocuk istismarları neden arttı diye sormayın, bu ne yahu 30 yaşında kadın makyajı ve pozu?" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli'nin 21 yaşındaki kızı Deren Talu Amerika'da 2 yıldır gittiği okulunu oyuncu olmak için bırakmıştı. 15 yaşındaki Deren Talu'ya ise sinema ve dizi teklifleri var.