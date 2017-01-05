ASKERİ YASAK BÖLGE İHLALİ!

ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL ETTİ

Akıncılar-Ercan anayolu üzerinde polis tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, Z.M.(E-32)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada, toplam 25 kilo GKRY menşeli pirinç bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan İ.İ.(E-22) tutuklanırken, yapılan ileri sorgulamalarında, adı edilenler ve Akıncılar’da sakin İ.K.’nin (E-42) söz konusu pirinçleri GRKY bölgesinden aldıktan sonra birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.

Akabinde Akıncılar’da sakin İ.K.’nin (E-42) evinde yapılan aramada ise 10 adet 7.65 mm çapında ve 9 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.