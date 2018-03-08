Aslı Enver'in Eski Fotoğrafı Görenleri Şoke Etti!

İstanbullu Gelin'in Süreyya'sı Aslı Enver'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi. Oyuncuya ait olduğu iddia edilen karede Aslı Enver, şimdiki fit görüntüsünden oldukça uzakta bir görünüme sahip olduğu görülüyor.

İstanbullu Gelin ve Murat Boz’la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aslı Enver’in yıllar önce çekildiği iddia edilen bir fotoğrafı ortaya çıktı. Enver fotoğrafta şimdiki halinden oldukça farklı görünüyor. İşte o fotoğraf… Adını ilk olarak Kavak Yelleri dizisiyle duyuran Aslı Enver’e ait olduğu iddia edilen fotoğraf görenleri şaşırttı.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğdu. Bir ağabeyi bir de kız kardeşi var. Annesi Dilek Hanım eğitim için Türkiye’den Londra’ya gittiğinde tekstilci babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşındı.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi’nin Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı.

Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında Kavak Yelleri adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine başrolde Suskunlar dizisinde oynadı. 2013 yılında da Kayıp dizisinde ve Tamam Mıyız? adlı sinema filminde oynadı. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor.