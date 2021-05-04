AstraZeneca aşıları 3 merkezde daha yapılacak
AstraZeneca aşıları 3 merkezde daha yapılacak
A+A-
Sağlık Bakanlığı, yoğun talep üzerine 40 yaş ve üzerindeki kişilere 3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, 13.00-15.30 saatleri arasında; Girne Akçicek Hastanesi’nde 08.30-14.00 saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 13.00-16.00 saatlerine ek olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde 09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacak. Böylelikle 40 yaş üzeri kisilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı 6’ya çıkacak
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.