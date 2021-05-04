AstraZeneca aşıları 3 merkezde daha yapılacak

Sağlık Bakanlığı, yoğun talep üzerine 40 yaş ve üzerindeki kişilere 3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, 13.00-15.30 saatleri arasında; Girne Akçicek Hastanesi’nde 08.30-14.00 saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 13.00-16.00 saatlerine ek olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi’nde 09.00 -13.00 saatlerinde AstraZeneca aşısı yapılacak. Böylelikle 40 yaş üzeri kisilere AstraZeneca aşısı yapılan merkez sayısı 6’ya çıkacak