Atakan:1 Temmuz sonrası hangi şartlarda yolcu kabul edeceğimizi belirleyeceğiz

BRT’de yayınlanan Burası Önemli programına telefonla katılan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “1 Temmuz sonrası için, bugün Bakanlar Kurulu’nda hangi şartlarda yolcu kabul edeceğimiz ve yol haritası belirlenmiş olacak. Tarifeli uçuşların 1 Temmuz’dan önce de kurallar çerçevesinde başlaması mümkün olabilecek ve karantiya tabi tutulacak” dedi.

Deniz yoluyla yolculuk yapamayacak olanlar için eğer tarifeli seferlerle ilgili gelişme olmazsa ek tahliye olarak ülkeye gelmelerine fırsat yaratmış olacaklarını kaydeden Atakan, “Uçuşların ikincisi bugün gerçekleşti. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek seferler de var” şeklinde konuştu.

BRTK