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ATAMALAR SÜRÜYOR

ATAMALAR SÜRÜYOR

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre;

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür mevkiine Emine PİLLİ bugünden itibaren atanmıştır.

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