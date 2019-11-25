ATAMALAR SÜRÜYOR

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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre;
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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdür mevkiine Emine PİLLİ bugünden itibaren atanmıştır.
Etiketler : Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, müdür, mevki, Emine PİLLİ
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