Ataoğlu: Türkiye’de ki kapanma,KKTC turizmini etkilemeyecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin 29 Nisan ile17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçeceğini söyleyerek, bu durumun ülkemizdeki kapalı turizmi etkilemeyeceğini ifade etti.

Bazı medya organlarının Türkiye’deki kapanmanın KKTC turizmini ciddi şekilde etkileyeceğini ve otel rezervasyonlarında iptaller yaşandığını yazdığını belirten Ataoğlu, böylesi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Sağlık Üst Kurulunun belirlediği şartlar uyarınca gelişlerin devam edeceğini dile getiren Ataoğlu, 3 günlük pcr testi ile gelen yolcuların, ülkemize girişi sırasında da yapılan pcr testi sonucuna göre tatilini geçirebileceğini anlattı.

Ülkemize gelecek olan uçaklarla ilgili olarak bir kısıtlama olmadığını belirten Ataoğlu, kapalı turizm için gelen yolcuların sadece charter uçuşlar ile geldiğini, henüz tarifeli uçuşların kullanılmadığını ifade etti.

Bakanlık olarak kapalı turizmin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için her türlü önlem ve denetimin yapıldığını vurgulayan Ataoğlu, ekonominin çarklarının dönmesi için tedbiri elden bırakmadan turizmi ayağa kaldırma hedefinde olduklarını kaydetti.