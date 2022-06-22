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  3. Ataoğlu: Yangını söndürmek için bölgedeki herkes yoğun çaba sarf ediyor
Ataoğlu: Yangını söndürmek için bölgedeki herkes yoğun çaba sarf ediyor

Ataoğlu: Yangını söndürmek için bölgedeki herkes yoğun çaba sarf ediyor

Ataoğlu: Yangını söndürmek için bölgedeki herkes yoğun çaba sarf ediyor

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Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yangınla ilgili BRT’ye konuştu…

Bakan Ataoğlu, yangının rüzgar nedeniyle tekrardan alevlendiğini belirterek, bölgede yangını söndürmek için ciddi bir çaba sarf edildiğini söyledi.

Ataoğlu, “Herkes bu süre içinde dikkat etmelidir. Böyle olaylar yaşandıktan sonra tekrar eski haline getirebilmek için yıllarımızı harcıyoruz. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

BRT

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