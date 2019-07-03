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ATEŞE VERDİLER!

ATEŞE VERDİLER!

Hamitköy’de dün sabah bir iş yeri kundaklandı

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Hamitköy’de dün sabah bir iş yeri kundaklandı. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, dün saat 05.30 sularında, Hamitköy'de Atatürk Caddesi’nde faaliyet gösteren KSF Development adlı iş yeri, güneye bakan camı açılarak içeriye muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. 

Eşyalar zarar gördü

 Çıkan yangında ofisteki eşyalar yanarak zarar gördü. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin kundaklamayla ilgili soruşturması sürüyor.

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