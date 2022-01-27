Atının saçlarının örülü olduğunu gören seyis, gece ahıra kamera koydu! Gördüklerine kendi bile inanamadı

Atının saçlarının her sabah örülü olduğunu gören bir seyis, bunun nedenini öğrenmek için ahıra kamera yerleştirdi. Geceleri atının saçlarının kendiliğinden örülmesine şahit olan seyis, yaşanan duruma kendisi bile inanmakta güçlük çekti. Ancak Anadolu'da birçok ahırda bu tarz olayların yaşandığı ve atların saçlarının geceleri kendiliğinden örüldüğü belirtildi.

Türkiye'de köylerde el üstünde tutulan hayvanların başında atlar geliyor. Özellikle cins atlar, sahipleri tarafından özel olarak korunuyor. Hem maddi hem de manevi değerleri nedeniyle çiftliklerin gözbebekleri konumunda bulunan atlarla ilgili ortaya çıkan bir bilgi, dikkat çekti.

SABAHLARI ÖRÜLÜ OLDUĞUNU GÖRDÜ

Anadolu'daki bir ahırda seyislik yapan vatandaş, sabahları atının saçlarının örülü olduğunu görmesinin ardından, bu durumun nedenini merak etti. Atının saçının nasıl örüldüğünü öğrenmek isteyen seyis, ahıra kamera yerleştirdi.

GÖRDÜKLERİNE KENDİ BİLE İNANAMADI

Ahırdaki gecenin ardından sabah vakti kameraları kontrol eden seyis, gözlerine inanamadı. Çünkü gece vakti atının saçları kendiliğinden örülmeye başlanmıştı.

ANADOLU'DA SIK KARŞILAŞILIYOR

Bu durumun ilk olmadığı ve Anadolu'da yaşayan birçok vatandaşın başına geldiği belirtildi. Atların saçlarının gece vakti yaptıkları hareketlerden dolayı kendiliğinden örüldüğü öne sürüldü.

AT SAHİBİNİN DE BAŞINA GELMİŞ

Diğer yandan seyisin yaşadığı aynı olayın, TikTok'ta videolar çeken at sahibi Kadir Köprücü'nün de başına geldiği ortaya çıktı. Köprücü, atının saçlarındaki örgüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Alkarısı gece saçlarını örmüş" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin/ Haberler