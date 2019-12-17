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ATLAS GLOBAL GERİ DÖNÜYOR!

ATLAS GLOBAL GERİ DÖNÜYOR!

21 Aralık’ta uçuşlarına başlıyor

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Atlas Global Havayolları'nın, 21 Aralık'ta uçuşlarına tekrar başlayacağı bildirildi.

Atlasjet Havacılık AŞ’den yapılan açıklamada, Atlas Global’in, 21 Aralık Cumartesi sabahı 11.15 itibarıyla uçuşlara yeniden başlayacağı duyuruldu.

26 Kasım-21 Aralık arası yapılamayan uçuşlara ait tüm biletlerin açık bilete çevrildiği bildirilen açıklamada, açığa alınan biletlerle ilgili işlemlerin 19-20 Aralık tarihlerinde tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, müşterilerin açığa alınan biletlerle ilgili değişiklik taleplerini biletin satın alındığı acentelere veya callcenter@atlasglb.com adresine PNR numarası ile iletilebileceği kaydedildi.

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