Atlasglobal için iflas iddiası!

Uzun süredir ekonomik problemler yaşayan Atlasglobal'in iflas ettiği iddia edildi. Firmanın çalışanlarına iflas hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılarla gündeme gelen Atlasglobal’in iflas ettiği iddia edildi. Şirketin çalışanlarına iflas hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Mali sıkıntılar sebebiyle uçuşlarına bir süre ara vermiş olan Atlasglobal, Avrupa uçuşlarını ilkbahara kadar durdurmuştu.

AVRUPA UÇUŞLARI

Atlasglobal Avrupa'da Paris, Amsterdam, Londra'ya direkt olarak uçuyordu. Onun dışında şirket başka hava yolu şirketleriyle anlaşarak Barcelona, Berlin, Biarritz (Fransa), Bilbao, Birmingham, Billund (Danimarka), Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih'e de uçuyordu.

İLK UÇUŞUNU 1 HAZİRAN 2001’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Atlasglobal 14 Mart 2001'de “Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı” gerçekleştirmek üzere kuruldu ve ilk uçuşunu 1 Haziran 2001'de gerçekleştirdi.

Şirket, iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başladı. Atlasglobal Türkiye'de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel hava yolu oldu.

İki uçak ile faaliyete başlayan Atlasglobal filosunu 16 uçağa çıkarıp, 35 farklı ülkede 50'den fazla noktaya uçuyordu.

Şirket, profesyonel pilot ve kabin ekibi eğitimi sunmak için AFA'yı (Atlantik Uçuş Okulu) ve uluslararası hava yollarına bakım hizmetleri sunmak için ATS Team'i kurmuştu.