Maliye Bakanı Sunat Atun Ankara temaslarını telefon bağlantısıyla ‘Burası Önemli’ programında değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ile dün yaptıkları görüşmeye değinen Atun, Türkiye’nin izlemekte olduğu para politikasının KKTC için de önemine vurgu yaptı.

Bakan Atun, para arzındaki gelişmeler,uygulanmakta olan ve uygulanacak para politikası konusunda bilgi paylaşımı yapıldığını belirtti.

Kur korumalı mevzuat sistemine yeni enstrümanlar eklenip eklenmeyeceği konusunda da bilgi aldıklarını belirten Atun, Türk Lirası kullanımı olan KKTC’nin şu anda yürürlükte olan mevzuat sistemi konusunda bilgili olması gerektiğini belirtti.

Atun “TC’de para politikasında liralaşma ön plana çıktı ve bu konuda ciddi bir siaysi kararlılık var bizim de bu sisteme dahil olmamız sonderece önemlidir” dedi.

Enflasyon ortamında finansman konusunun da önemli olduğuna işaret eden Bakan Atun, üst düzey bürokratlardan oluşan bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve bu grubun bu konuları 20 güne kadar sonuçlandıracağını ifade etti.

Maliye Bakanı Atun, elektrik konusunda yaşanan sıkıntılara da değindi.

Elektrik konusunda yaşana sıkıntıların, üretim yetersizliği, dağıtım alanlarındaki trafo yetersizliği ve KIB-TEK’teki fuel oil alımı konusunda sorunlar bulunduğunu anımsatan Atun, temasları sırasında bu sorunlara kalıcı çözüm üretilmesi için de çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

BRT