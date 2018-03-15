ATV o dizinin fişini çekti!

ATV ekranlarında yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi cumartesi günlerinde beklenen reytingi yakalayamayınca final kararı alındı.

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi de reytinglere yenildi.

CUMARTESİ GÜNLERİ REYTİNGDE DİBİ GÖRÜYORDU

Bir mafya babasına olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizi Cumartesi günleri Survivor, Yeni Gelin ile Fazilet Hanım ve Kızları'yla reyting mücadelesi veriyordu.