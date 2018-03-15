Gelin adayı Solmaz, karakolluk oldu!
Seni Allah'a havale ediyorum!
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İzdivaç programlarının yasaklanmasının ardından ekranlardan ayağı kesilen gelin adayı Solmaz, evleneceği konuşulan Kaan'ı karakola şikayet etti.
RTÜK tarafından yasaklanan izdivaç programları ile şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz, evleneceği konuşulan damat adayı Kaan ile karakolluk oldu.
KAAN'I ŞİKAYET ETTİ
Haberler.com'da yer alan habere göre; Satın aldığı eşyaların Kaan tarafından satıldığını öne süren Solmaz, soluğu karakolda aldı. Damat adayı hakkında şikayette bulunan Solmaz, sosyal medyada yaptığı canlı yayında evleneceği Kaan için ağır ifadeler kullandı.
"SENİ ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"
Kaan için "Sen nasıl namussuzsun be!" ifadesini kullanan Solmaz, "Canlı yayın yapıp 'eşyaları dağıttım' diyor. Sen ne kadar paragöz bir adamsın. O eşyaları sen almadın. Ne diye satıyorsun onları? Senden ayrıldım diye pasaportumu almak nedir? Seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.
"BENİ DÖVDÜN, EVE KAPATTIN"
Kaan'ın kendisini dövdüğünü ve aldattığını öne süren Solmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Beni dövdün, beni aldattın. Fotoğrafları herkes gördü. Psikolojimi bozdun benim. O capcanlı kızı köle gibi eve kapattın. Senin de kız kardeşin, annen var. Beni kandırdın, beni kullandın."
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