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AVLANABİLECEK BÖLGELER BELİRLENDİ

AVLANABİLECEK BÖLGELER BELİRLENDİ

Av tarihi...

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İkinci İnce Av günleri belli oldu. Buna göre avcılar, 1, 8 ve 15 Eylül'de avlanabilecek. 
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası altında hazırlanan Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Tüzükle, ikinci ince av günleri ve avlanılabilecek bölgeler belirlendi. Buna göre avcılar, 1, 8 ve 15 Eylül’de avlanabilecek. 

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