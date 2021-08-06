Aygün Aydın'a 15 gün hapis!

Sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yapan ve üç gün hapis yatan Aygün Aydın, paylaşımlara devam ettiği gerekçesiyle yeniden hapis cezasına çarptırıldı.

İşadamı Hakan Sabancı'nın avukatları, Aygün Aydın'ın sosyal medyada müvekkillerine tehdit ve tacize devam ettiğini öne sürdü. Mahkeme, 2. kez tedbir kararını ihlal eden Aydın'ı bu kez 15 gün hapse çarptırdı.

Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı.

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