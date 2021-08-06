Arıklı:Elektriğe yüzde 30’luk zammın kabulü mümkün değil

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun dün yaptığı basın açıklamasında duyurduğu yüzde 30’luk zam talebini değerlendirdi.

Söz konusu talebin yüksek olduğunu ifade eden Arıklı, halkın içinde bulunduğu bu zor şartlar göz önüne alındığında zam talebinin çok yüksek olduğunu ve kabulünün mümkün olmadığını aktardı. KIB-TEK’in fiyat ayarlaması noktasında yetkili kurum olduğunu da aktaran Arıklı, söz konusu talebin kendileriyle de istişare edilerek daha makul seviyelere çekilmesini talep etti.

Arıklı, gerekli değerlendirmeleri gün içerisinde Başbakan Ersan Saner ile yapacaklarını da belirtti.