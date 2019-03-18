Aylar sonra ortaya çıktı!

Papağana işkence yapan Murat Özdemir, Acun Ilıcalı'dan özür diledi.

Murat Özdemir papağana işkence yaptığı görüntülerin ardından akıl hastanesine sevk edilmişti. MasterChef Murat Özdemir tedavi gördükten 3 ay sonra çark etti ve Acun Ilıcalı ile hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere herkesten özür diledi.

MasterChef Türkiye yarışmasında diskalifiye olmasının ardından papağanına işkence uygulayarak sosyal medyada infial uyandıran Murat Özdemir, 3 ay sonra çark etti. Akıl hastanesinde tedavi gören Murat Özdemir, video çekerek herkesten özür diledi.

İŞKENCE GÖREN PAPAĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Bahtiyar isimli papağan ise sol bacağının diz ekleminden çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilmiş ve ancak tedavi gördüğü veterinerde hayatını kaybetmişti.

'ACUN ILICALI'DAN ÖZÜR DİLERİM'

Aylar sonra ortaya çıkan Murat Özdemir, bir video yayınlayarak herkesten özür diledi.

Özdemir, videosunda "3 senedir bakmakta olduğum papağanla bir video çektim ve kötü sonuçlar doğdu. Bundan dolayı bütün hayvan haklarından, papağanımdan, tüm insanlardan hatta Acun Ilıcalı'dan özür diliyorum. Lüften özrümü kabul edin." dedi.