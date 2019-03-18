Sevilen diziye final öncesi taze kan!

İstanbullu Gelin'e Final Öncesi Taze Kan! Oyuncu Anıl İlter Kadroya Dahil Oldu

Final yapmasına 2 aydan az bir süre kalan fenomen dizi İstanbullu Gelin'e sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa geçen Anıl İlter dahil oldu.

Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin, finalden önce kadrosuna sürpriz bir isim dahil etti. 31 Mayıs'ta erken final yapma kararı alan dizi ekibi, sosyal medyada paylaştığı videolarla adını duyuran Anıl İlter'i kadrosuna dahil etti.

ADEM'İN ESKİ EŞİYLE YAKINLIK KURACAK

İstanbullu Gelin'e önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 78. bölümle Anıl İlter dahil olacak. Mert karakteriyle İstanbullu Gelin'in kadrosuna dahil olacak olan Anıl İlter, dizide Adem'in eski eşi Dilara ile yakınlık kuracak.

ANIL İLTER KİMDİR ?

1980 yılında İzmit'de doğan Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel olarak futbol oynayan İlter,profesyonel sunuculuğa adım atmıştır.

SOSYAL MEDYADA ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA TANINDI

Sosyal medya hesaplarından çektiği videolarla fenomen haline gelen Anıl İlter, kendisine gelen dizi tekliflerini değerlendirerek ekranlarda görünmeye başlamıştır.

2008 yılında Hande Ataizi ile beraber rol aldığı "Ece" dizisi ile dizi film hayatı başlamıştır. 2010 - 2012 yılları arasında "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Sedat rolüyle beğenilmiştir. Aynı yıl Bir Avuç Deniz adlı sinema filmiyle beyaz perde tecrübesi yaşadı.