Aylık aidatı bile 3 bin 500 TL

MasterChef Güzide, önceki sezon yarışmacılarından olan Uğur Kardaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. 7 milyon TL'lik villasını 4 yıldır satmaya çalıştıklarını anlatan Mertcan, Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı lüks villasını satamadıklarını dile getirdi.



EVİ SİYASETE BAĞLADILAR'

Güzide Mertcan, herkesin merak ettiği 7 milyonluk evi için şunları söyledi: 'Evin neden bu kadar olay olduğunu ben de anlamadım. Bir sürü haber sitesinde çıktı ve siyasi bağlantı olduğu için olay oldu. Evi siyasete bağladılar. Buna hak veriyorum çünkü insanlar 'Helal para kazanmamış' gibi düşünüyorlar.'





TÜRKİYE'DEKİ OLAYLARDAN DOLAYI 4 YILDIR EVİ SATAMADIK'

'Bu ev benim tarzım değil. Biz bunu satarız diye yatırım olarak aldık. Türkiye'de yaşanan bazı olaylardan dolayı satamadık. Bu ev bizim için çok büyük. Biz bu evi şu an 2+1 olarak kullanıyoruz. Biz bu evi 4 yıldır satıyoruz. Yarışmadan sonra olmadı yani. Yarışmadan sonra evin değeri arttı satıyoruz falan dermişim.'





AYLIK AİDATI BİLE 3,500 TL

Mertcan ailesi, brüt 1000 metre kare olan net ise 650 metre olan lüks malikanelerini bir ilan satış sitesine 8,5 milyon TL'ye satışa koydu. Güzide Mertcan'ın lüks evinin bulunduğu sitenin aylık aidatı ise 3 bin 500 TL. 10 odası bulunan evin yan tarafında ise bir helikopter pisti bulunuyor.