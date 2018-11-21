AYLİN ÖREK ANKARA'DA SERGİ AÇTI

Kıbrıs Türk Toplumu’nun öncü sanatçılarından Aylin Örek, 1960’lardan bugüne kadar sürdürdüğü sanat yolculuğunu meydana gelmiş olayların gerisine bakarak (retrospektif ) hazırladığı 100 eserini Ankaralı sanatseverlerle buluşturdu.

Ankara’nın en prestijli sanat merkezlerinden olan Cermodern’de dün akşam açılan sergiye ilgi çok büyüktü.

Açılışa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Aysan Mullahasan, Eğitim Kültür Ataşeleri Rauf Ataöv ve Canev Engelkıran’da katıldılar.

Polonyalı Arp sanatçısı Verhoeven Stanklewicz Kıbrıs ezgilerinden de oluşan mini bir konser verdi.

Biçim ve benzetmelerinde Kıbrıs kültürünü masalsı bir dille betimleyen Örek, yaşadığı coğrafyanın kültürel ve sosyal panoramasına, ritüellerine tarih ve gündelik yaşamına odaklanarak renk ve çizgi anlayışıyla evrensel bir dille yaklaşıyor.

1941 yılında Lefkoşa’da doğan Örek’in lise yıllarında başlayan resme olan ilgisi sınavla kazandığı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde devam etmesinin ardından Fransız Devlet bursuyla Marsilya, Paris Güzel Sanatlar Akademisinde aynı tarz ve anlayışla çalışmalarını devam ettirmesiyle Fransa, Belçika İspanya, Japonya gibi ülkelerde de resimleri sergilenmektedir.

Ayrıca özel koleksiyonlarda ve İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesinde de eserleri yer almaktadır.

Cermodern ve Art Gallery işbirliğiyle gerçekleştirilen sergiyi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ziyaret etti. Sergiyi gezen Köprülü, eserleri inceledi ve çalışmaları hakkında Aylin Örek’ten bilgi aldı. Serginin küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale üstlendi.

Sergi 15 Ocak’a kadar gezilebilecek.