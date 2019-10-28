Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Ayrılık haberleriyle hayranlarını üzen oyuncu Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un ilişkilerinin bitme nedeni belli oldu.

Aslı Enver ile Murat Boz, 2,5 yıllık beraberliğin ardından Nisan 2018'de ayında ayrılık kararı almıştı.

Güzel oyuncu, evlenmek şartıyla Murat Boz'la yeniden barışmıştı.

Ünlü çiftin birlikteliği yine hüsranla sonuçlandı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ayrılığın sebebi Murat Boz'un evliliğe sıcak bakmaması.

Yakışıklı şarkıcının, yakın çevresine "Yorulduk, olmayacağını zaten biliyorduk" dediği iddia edildi.

Uzun zamanadır Murat Boz'la aynı evi paylaşan Aslı Enver, bütün eşyalarını bir çalışanına aldırdı.

Boz'un evine dahi gitmeyen Aslı Enver'in, ilişkiyi kafasında bitirdiği öğrenildi.