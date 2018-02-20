"BABAM VE KARDEŞİMİN HAYATI TEHLİKEDE!"

Havadis Gazetesi’nin “Cezaevinde sistem çöktü” manşetinden sonra cezaevinden yeni bir şikayet geldi.

İrfan GÜNDÜZLER

Özel olarak ulaşıp şikâyetini dile getiren vatandaş Kardeşi ve babasının hapiste olduğu, babasının gardiyanlar tarafından tehdit edildiğini, kardeşinin ise yine gardiyanlar tarafından darp edildiğini iddia etti.

Vatandaşın iddiaları çok ciddi. Cezaevi Müdürü Sayın Derviş Çebiç’in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Noktasına virgülüne dokunmadan vatandaşın anlattıklarını size aktarmak istiyorum:

“Benim kardeşim ve babam içerde gardiyanlar tarafından tehdit edildi. Kardeşim dün bir kaç gardiyan tarafından darp edildi ve bize bugün cezaevi müdürü görmemize müsaade etmedi

Bu konu ile ilgili kardeşimin haklı olduğunu düşünüyorum onu koruduğum için değil. Kardeşim cezalı olarak içerde babam da bir iftira için içerde ama cezasız olarak

Babamla kardeşim aynı koğuşta kalıyor ve dün kardeşim beni aradı benden yardım istedi. “Abla babamı gardiyanlar tehdit ediyorlar elini ayağını kıracaklarmış” dedi.

“Polis ve gazeteci çağır gelsin” dedi ben de polise gittim ben ifademi verirken polise söyledim babama zarar gelirse kardeşim orda kavga çıkartır dedim ve dediğim gibi oldu.

Babamı iki gardiyan koğuştan almak istemişler kardeşim izin vermemiş ve gardiyan “bana bağırma ifade alacağız” demiş kardeşim babama zarar verecekler diye götürmesine izin vermemiş ve orda gardiyanla atışmış bu sefer kardeşimi hücreye koymuşlar ve 9 kişi tarafından darp edilmiş.

Cezaevi müdürü senin kardeşin benim personelimi darp etti elimizde rapor var dedi.

İçerde olan bir kaç tutukluda bana ulaştı kardeşin darp edildi ve acilen hastaneye gitmesi lazım dedi

Cezaevi müdürü ben izin vermediğim sürece kime gidersen git iznim yoktur dedi ve onun hayati tehlikesi ve babamın hayati tehlikesinden korkuyorum

Polis kim ki gelip buraya ifade alacak dedi.

Kardeşim ilaç kullanıyor ve bel fıtığı var eğer ki darp edilip sakat kalırsa bunun için dava açacağım

Şu bir gerçek ki benim kardeşim eğer bir memura vurduysa suç olabilir babasını götürmelerini istememiştir o yüzden ama sen bir mahkûmu kışkırtıp ortalığı karıştırıp kavga çıkarıyorsan bu mahkûmu darp etmen gerekmez. Cezalar var kanunlar var.

Ayrıca kardeşime sanırım ilaçlarını ve yemeğini de vermiyorlar."

Haber Kıbrıs