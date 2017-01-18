BABASINI ÖLDÜRECEKTİ!

Gazimağusa’da, kız arkadaşını işten atan babasının evinin kapısını kırıp, "İşe dönmesini sağlamazsan, seni öldüreceğim" diyerek tehdit eden Fırat Argüden, 4 bin TL’lik nakdi teminata bağlandı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da, kız arkadaşını işten atan babasının evinin kapısını kırıp, "İşe dönmesini sağlamazsan, seni öldüreceğim" diyerek tehdit eden 22 yaşındaki Fırat Argüden aleyhine yürütülen polis soruşturması bitti.

İhbar üzerine polis ekiplerince aracında yapılan aramada, babası adına kayıtlı, izinsiz aldığı 9 mm. çapındaki tabanca ve 15 adet canlı mermiyle tespit edilen Fırat Argüden dün, işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere 4 bin TL nakdi teminata bağlandı.

Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan, Raif Safa'yı tanık kürsüsüne çağırdı.

Meseleyle ilgili olguları aktaran Raif Safa, zanlının, Aralık 2016 ile 16 Ocak 2017 tarihleri arasında, babası Olgun Argüden adına kayıtlı babasına ait, evin yatak odasında muhafaza edilen 9 mm. çapındaki tabanca ve 15 adet canlı mermiyi tasarrufuna geçirdiğini anlattı.

Tanık polis, zanlının 16 Ocak 2017'de babasının ikametgahının giriş kapısını kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğrattıktan sonra, konu ikametgaha girerek, babası Olgun Argüden'i, "Selma'yı arayıp işe dönmesini sağlamazsan, seni öldürürüm" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

İhbar yakalattı

İhbar üzerinde, zanlının aracında, 16 Ocak 2017'de, saat 23.00'te arama yaptıklarını ve konu tabanca ve mermileri bulup zapt ettiklerini kaydeden tanık polis, genç zanlı aleyhine yürüttüğü soruşturmasını tamamladığını belirtti ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, konu suçun ciddiyetine değindikten sonra, zanlıyı 4 bin TL nakdi teminata bağladı.

Yargıç, ayrıca, zanlı lehine KKTC vatandaşı bir muteber kefilin 50 bin TL'lik kefalet senedi imza etmesine de emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren genç zanlı, işlediği suçtan ileride yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kıbrıs