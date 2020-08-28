Babutsayı bile zehire boğdular!

Tarım Dairesi gıda analizlerinde, babutsada ve ithal elmada (Gala) limit üstü bitki koruma ürünü belirlendi.

Halkımıza zehir yedirmekten doymayan bazı ticaret insanları , adamızın en doğal en keyifli yaz meyvesi olan babutsayı bile ticari kazanç uğuruna zehirledi.yazıklar olsun demekten başka sözümüz yok malesef.