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Babutsayı bile zehire boğdular!

Babutsayı bile zehire boğdular!

Babutsada limit üstü kalıntı!

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Tarım Dairesi gıda analizlerinde, babutsada ve ithal elmada (Gala) limit üstü bitki koruma ürünü belirlendi. 

Halkımıza zehir yedirmekten doymayan bazı ticaret insanları , adamızın en doğal en keyifli yaz meyvesi olan babutsayı bile ticari kazanç uğuruna zehirledi.yazıklar olsun demekten başka sözümüz yok malesef.

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