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Bafra bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak

Bafra bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak

Bafra bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak

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Bafra bölgesinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre bugün 13.00-14.00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel’e elektrik verilemeyecek.

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