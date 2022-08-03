Bafra bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak
Bafra bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak
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Bafra bölgesinde bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.
Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre bugün 13.00-14.00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel’e elektrik verilemeyecek.
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