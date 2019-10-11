Bağışıklığınızı güçlendirmek için birebir!

Lahananın faydaları nelerdir? Lahana neye iyi gelir?

Lahana, kabızlık, mide ülseri, baş ağrısı, obezite, cilt hastalıkları, egzama ve sarılık tedavisi için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca romatizma, artrit, gut, göz hastalıkları, kalp hastalıkları ve Alzheimer hastalığının başlangıcını önlemeye veya geciktirmeye yardımcı olur. Şimdi, lahananın sağlık yararlarına daha yakından bakalım... Lahananın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Lahana, aynı zamanda brokoli, karnabahar ve Brüksel lahanası da dahil olmak üzere, Brassica ailesinin yapraklı bir sebzesidir. Lahana, çok iyi bir diyet lifi, kalsiyum, magnezyum ve potasyum kaynağıdır. Ayrıca flavonoidler, zeaksantin, lutein, kolin ve beta-karoten dahil antioksidanlar bakımından da yüksektir. Peki, lahananın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

LAHANANIN FAYDALARI

Lahananın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kansere karşı koruma

Lahana, birçok antioksidana, özellikle de antosiyaninlerle sahiptir. Araştırmalar, antioksidanların iltihabı azaltabildiğini, belirli kanserlere karşı koruyucu olabileceğini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Enflamasyonu azaltır

Lahana gibi sebzeler anti enflamatuar özelliklere sahip olan ve inflamasyonu azaltan bir bileşik olan sulforaphane içerirler. Lahana ayrıca, yapraklarında kadmiyum bağlayıcı komplekslerin birikmesiyle bilinir; Bunun ana bileşenlerinden biri glutamindir. Glutamin, güçlü bir anti-enflamatuar ajandır, bu nedenle tüketilmesi, iltihaplanma, tahriş, alerji, eklem ağrısı, ateş ve çeşitli cilt hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sindirim sistemini destekler

Lif ve glukozinolatlar bakımından zengin olan lahana, vücudun suyu tutmasına yardımcı olur ve bağırsakların içinde hareket ederken yiyeceklerin büyüklüğünü korur. Yapılan araştırmalar, lahanada bulunan liflerin bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığın tedavisine yardımcı olduğunu ileri sürmektedir.

Kalp sağlığını ve kolesterolü düzenler

Lahana, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek, kan basıncını azaltarak ve trombosit oluşumunu önleyerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltan polifenoller bakımından zengindir. Ayrıca lahana, safra asitlerini bağlayarak, kötü kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

Bağışıklığı artırır

Lahana yüksek C vitamini içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmede ve serbest radikallerle savaşmada önemli bir rol oynar.

Cilt bakımı

Lahana, C vitamini, antosiyaninler ve kükürt gibi antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar cilt sağlığında ve vücudun yaşlanma sürecine verdiği tepkilerde büyük rol oynar. Serbest radikaller kırışıklıkların, cilt renginin değişmesinin, lekelerin ve diğer birçok durumun altında yatan bir sebep olabilir. Bu nedenle, lahana yiyerek elde ettiğiniz antioksidanlar yaşlanma sürecinizde bir dönüşüme neden olabilir, sağlıklı ve genç hissetmenizi sağlar.

Kataraktı önler

Lahana, zengin bir beta-karoten kaynağıdır. Özellikle yaşlandıkça pek çok insan, makula dejenerasyonunu önleme ve göz sağlığını koruma ve katarakt oluşumunu geciktirme kabiliyetine sahip olan lahanayı tercih eder.