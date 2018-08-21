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Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'İncirlik' mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'İncirlik' mesajı

""bu sorumsuzluk sona ermeli"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirerek, "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. " değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, ABD'nin USA Today gazetesi için kaleme aldığı yazıda,  "Kendi ülkesinin hayati derecede ulusal çıkarlar paylaştığı bir müttefiki  yabancılaştırmak, kendi kendini engellemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını  istemekte haklı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fakat Türkiye'yi hedef alan  yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, halihazırda  diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor."  sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN NATO HEDEFLERİ

Türkiye'nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu,  yazısında şu sözlere yer verdi:

"2006 yılında NATO, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde  2'sini savunmaya harcamalarını resmi olarak hedefledi. Bu hedefe yönelik adımları  ne yazık ki sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke attı. Türkiye  ise, bu hedef 2024 yılında ulaşmayı hedefledi ve bizim askeri harcamalarımız  halihazırda NATO ilkeleri olan yüzde 20'nin üzerinde. Biz aynı zamanda en eski ve  coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci  orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz."

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına dikkat çeken Bakan  Çavuşoğlu, küresel tehditlere karşı ilişkilerin güçlenmesi gerekirken  zayıfladığını belirtti.

Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli bir aşama katedildiğini  belirterek, bu tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

TRUMP'A 'DİPLOMASİ' ÖNERİSİ

Türk güvenlik güçlerinin Suriye'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden  geçmeye çalışan teröristleri yakalamak için önemli bir mücadele yürüttüğünü  belirttiği yazısında Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye,  DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne  ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Müttefik  güçlere, bölgedeki diğer üslere göre saatler kazandıracak bir öneme sahiptir ve  DEAŞ'a karşı mücadele çok önemli bir fark yaratacak etki yapmıştır."

Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyuma getirdiği ek  gümrük vergilerinin Avrupa ve ABD'de de eleştirildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu  yaptırımların Türkiye ekonomisine etki etmeyi amaçladığını belirtti. Çavuşoğlu  ayrıca bu vergilerin ABD-Avrupa ticari çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD Ticaret Odasının da Trump yönetimine tepki gösterdiğine dikkat  çeken Bakan Çavuşoğlu, "bu sorumsuzluğun sona ermesi gerektiğini" vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin birçok önemli konuda farklı  düşündüğünü, fakat aynı zamanda çok sayıda stratejik konuda da müttefik olduğuna  dikkat çekerek, "Herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasi ile  ele almalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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