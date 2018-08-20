KKTC'de yakalandı

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da film yıldızı İdris Elba’nın da gittiği ünlülerin kick-box salonunda 24 yaşındaki George Barker’ı öldüren Charles Edward Riddington adlı İngiliz, sahte kimlik ve pasaportla 2 yıldır saklandığı KKTC’de Interpol’ün ihbarı üzerine yakalandı.

Hürriyet.com.tr'den Ömer Bilge'nin haberine göre, Charles Edward Riddington, 14 Kasım 2016’da Londra’nın güneyindeki Bexley kasabasında ünlülerin gittiği Double K Gym spor salonunda George Barker ile önce kavga etti ardından bıçaklayarak ağır yaraladı. Riddington olay yerinden kaçarken, ağır yaralı Barker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 gün önce baba olan genç İngiliz, salonda kick-box eğitimi alıyordu.

İHBAR EDENE 10 BİN STERLİN ÖDÜL

İngiliz polisi Scotland Yard, Charles Edward Riddington’un, Barry Ryan sahte kimliğiyle Almanya’nın Dusseldorf kentine gittiğini belirterek, nerede olduğu konusunda bilgi verenlere 10 bin Sterlin ödül verileceğini açıkladı.

KKTC’DE ZAMBİYALI RICKY OLDU

Riddington, Almanya’da elde ettiği Ricky De Bruin adına düzenlenmiş sahte Zambiya pasaportuyla Ercan havalimanından KKTC’ye giriş yaptı. İskele kasabasında gözlerden uzak bir ev kiralayan Riddington, iki yıl boyunca sahte kimlikle Ada’da yaşadı ve birçok kez sahte pasaportla ülkeye giriş çıkış yaptı.

Tanınmamak için saç uzatan Riddington, İnterpol’ün ‘KKTC’ye sahte kimlikle giriş yaptığı’ ihbarı üzerine evinde yakalandı. Lefkoşa’da mahkemeye çıkartılan zanlı, parmak izi kayıtlarından kimlik tespitinin kesinleştirilmesi amacıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.