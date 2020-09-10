Bakan Pilli, kurallara uyulması yönünde çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı. Bakanlığının halkın sağlığı için kararlar ürettiğini belirten Bakan Pilli, tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşların kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Bakan Pilli, Anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara teşekkür etti..

Kuzey Kıbrıs’taki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kovid-19 hastalarının kendi istek ve onaylarıyla Türkiye’ye nakillerinin dün gece başladığını da hatırlatan Pilli, “Anavatan Türkiye tüm dünyaya yaptığı yardımların yanında her zamanki gibi vatandaşına sahip çıkmaya ve Kovid -19 mücadelesinde KKTC’nin yanında olmaya devam etmektedir” dedi.

Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın sadece kendi vatandaşlarını değil, ihtiyaç duyulması halinde KKTC’de tedavi gören vakaların da Türkiye’ye nakledilebileceğini kendilerine ilettiğini belirterek, Türkiye’nin hasta nakli için gelen uçaklarla da KKTC’ye Kovid-19’la mücadelesinde kullanılacak ilaçlar gönderdiğine de dikkati çekti. “Bilindiği üzere tüm dünyanın uyguladığı gibi açılma yönünde kararlarımız olmuştur.

Bu açılımı yaparken vakaların çoğalma ihtimali olduğunu da bilmekteydik ve tedbirlerimizi almıştık. Bu kararı almakta elbette ekonomik nedenler de söz konusuydu ancak bizler için her zaman sağlık ön plandadır” diyen Pilli, gelinen aşamada sağlık alt yapısı ve tıbbi malzeme dahil gerekli koşulların sağlandığını söyledi. Sağlık Bakanı Ali Pilli vatandaşlara uyması gereken kararları ise şu ifadelerle hatırlattı: “Önümüzdeki süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’nca ön görülen kuralların uygulanması bu salgını en iyi şekilde geride bırakmamızı sağlayacak en önemli etkendir. 1 Temmuz tarihinde iş yerleri belli kurallar içerisinde açılmış, maalesef daha sonra birçok yerde kurallara uyulmamıştır. İş yerleri hangi koşullarda açıldıysa o kurallara uymak zorundadır.

Halkımızın, iş yerlerinin, kurum ve kuruluşların kurallara uyup uymadıkları sürekli olarak denetlenecek ve kuralları ihlal eden işletmelere kapatma dahilgerekli cezalar uygulanacaktır ve bakanlığımız bu konuda kararlıdır. Buradan halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, bu salgını belli bir seviyeye indirmek için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdır. Sağlık Bakanlığı olarak 1 ay içerisinde alınan bu tedbirlere uyulması halinde seyrin azalmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki günler içinde de Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19’u en az seviyeye indirmek için gerekli tüm kararlar alınmaya devam edilecektir.” Bakan Pilli açıklamasında, bakanlık olarak en kısa sürede salgını atlatmaya kararlı olduklarını yineleyerek her adımın halk sağlığı için atıldığını vurguladı.

