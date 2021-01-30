Bakan Pilli:28’i yerel 32 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:28’i yerel 32 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2135 olduğunu, 28’i yerel 32 pozitif vakaya rastlandığını , 2 kişinin yoğun bakıma alındığını, 13 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 28 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti.
30 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2135
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 28
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:13
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 401.132
Toplam Vaka Sayısı: 2287
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1863
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
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