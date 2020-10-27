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  3. Bakan Pilli:Toplam 1901 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli:Toplam 1901 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli:Toplam 1901 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Bakan Pilli:Toplam 1901 test yapıldı, 10 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1901 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 6 kişinin ise yerel vaka olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

27 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1901

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10

Ülke dışından gelen vakalar –  4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar – 6

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 215.643

Toplam Vaka Sayısı- 920

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 843

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 72

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 46

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

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