Bakanlar, durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı
Bakanlar, durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı
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Bakanlar, durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün saat 12.45’te toplandı Başbakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre yapılan toplantı “Bakanlar Kurulu toplantısı” değil; bir durum değerlendirme toplantısı olarak gerçekleşiyor.
Verilen bilgiye göre, toplantının Bakanlar Kurulu toplantısı olmaması nedeniyle, çıkışta açıklama yapılması beklenmiyor.
BRTK
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