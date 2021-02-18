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Bakanlar, durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı

Bakanlar, durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı

Bakanlar, durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı

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Bakanlar,  durum değerlendirmesi yapmak üzere bugün saat 12.45’te toplandı Başbakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre yapılan toplantı “Bakanlar Kurulu toplantısı” değil; bir durum değerlendirme toplantısı olarak gerçekleşiyor.

Verilen bilgiye göre, toplantının Bakanlar Kurulu toplantısı olmaması nedeniyle, çıkışta açıklama yapılması beklenmiyor. 

BRTK

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