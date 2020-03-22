Bakanlar Kurulu 14 günlük kısmi sokağa çıkma emirnamesi yayımladı

Bakanlar Kurulu almış olduğu karar uyarınca bu akşam gece yarısından itibaren (00.00) geçerli olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 14 günlük kısmi sokağa çıkma emirnamesi yayınladı

İşte Emirname:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 23.3.2020 tarihi itibariyle sabah 00.00’dan itibaren 14 gün süreyle aşağıda öngörülen istisnai durumlara bağlı olarak kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir.

Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüs (Covid-19) hakkında alınan tedbir kararları çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla daha önceki Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları (Marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, Bankalar, petrol İstasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel Güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın devamını sağlayan hizmetleri veren kuruluşlar, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin devamını sağlayan kuruluşlar, özel medya kuruluşları , GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar v.b.) ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar ( Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, kaymakamlıklar, Nöbetçi Mahkemeler, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, v.b) ve Bakanlar Kurulunun daha önceki kararları uyarınca çalışması elzem bulunan Resmi Devlet Dairelerinin personeli kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olup, bu kişiler haricindeki bireyler için kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır.

Emirname muafiyet kapsamı dışında kalan kişiler, kamu ve özel kurumlarından mal ve hizmet almak amacıyla sokağa çıkabilecek ve ihtiyacını karşıladıktan sonra ikamet ettiği yere geri dönecektir. Bu amaçlar dışında sokağa çıkamayacaktır.

Bu kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacaktır.