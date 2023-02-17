Bakanlar Kurulu, deprem felaketine yönelik yeni kararlar aldı..

Aralarında Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımının da bulunduğu on binlerce insanın hayatına mal olan Türkiye’nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin ardından Bakanlar Kurulu bugünkü toplantısında da depremle ilgili on maddelik karar aldı.

Kararlar arasında Başbakan başkanlığında Deprem Denetim Komitesi kurulması; bütçedeki bazı yardım kalemlerinin Acil İhtiyaçlar Projesi Kalemine aktarılması; eğitim kurumları, hastane ve devlet dairesi binalarına depreme dayanıklılık testi yapılması; okullarda afetlere yönelik eğitimler verilmesi; Sivil Savunma ve İtfaiye ekipman ve personel eksiklikleri giderilmesi; Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa TMK öğrencilerinin adını taşıyacak spor salonu için yer tespiti ve planlamasına yönelik çalışmaların başlatılması; Osmaniye’de hayatını kaybeden vatandaşın kaldığı Uçar Otel’de ilgili yasal işlemlerin başlatılması; Meclis’teki tüm siyasi partilerden ve bağımsızlardan ve diğer bazı kurumlardan uzmanların katılımıyla Deprem Yasal Süreç Takip Komitesi kurulması yer alıyor.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, kararların özetleri şöyle:

“1. Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin Başbakan’ın başkanlığında Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Jeoloji ve Maden Dairesi temsilcisi, Planlama ve İnşaat Dairesi temsilcisi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcisi, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcisi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği temsilcisi, iki deprem bilimci ve alanında uzman bir akademisyenin katılımı ile 11 üyeden oluşturulmasına karar verilmiştir.

2. Hane halkına ve tüm dernek birlik ve kuruluşlara yardım kalemlerinin bakiyelerinin Türkiye’de meydana gelen depremle ilgili Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Acil İhtiyaçlar Projesi kalemine aktarılmasına karar verilmiştir.

3. Devlete ve özele ait tüm eğitim kurumları ile hastane ve sağlık ocaklarının ivedilikle denetimlerinin gerçekleştirilerek depreme dayanıklılık testlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

4. Kamuya ait tüm binaların belirlenecek bir takvime göre denetimlerinin gerçekleştirilerek depreme dayanıklı testlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

5. Milli Eğitim Bakanlığımızın ilk orta ve liselerde doğal afetlere yönelik eğitimlerin artırılması ve çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmayı başlatmasına karar verilmiştir.

6. Sivil Savunma Teşkilatı’nın ekipman ve personel eksikliklerinin teşkilat başkanlığı tarafından saptanarak gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılmasına karar verilmiştir.

7. İtfaiye Teşkilatının ekipman ve personel eksiklerinin belirlenerek bunların giderilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

8. Gazimağusa’ya yapılacak ve ‘Şampiyon Melekler’in isimlerini taşıyacak spor salonu ile ilgili olarak yer tespiti ve planlama çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.

9. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Osmaniye’de hayatını kaybeden vatandaşımızın kaldığı Uçar Otel’le ilgili yasal işlemlerin başlatılmasına yönelik gerekli girişimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

10. Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerden ve bağımsızlardan birer milletvekillinin, hukukçuların, Başsavcılık temsilcisinin, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin ve konusunda uzman bilim insanlarının yer alacağı Başbakanlığa bağlı Deprem Yasal Süreç Takip Komitesi’nin kurulması için gerekli istişarelerin yapılmasına karar verilmiştir.”

BRT