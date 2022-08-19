Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplandı. Başbakan Ünal Üstel başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kurul sözcüsü Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz açıklamalarda bulundu.

Sözcü Oğuz, av günleri avlanacak av Hayvanları Ile Av Bölgeleri Değişiklik Tüzüğü’nün karara bağlandığını belirtti.

Oğuz, “bu çerçevede Büyük Av 13 gün av günü avlanma olarak Birinci ince av 19 av günü olarak, ikinci ince av 4 av günü olarak düzenlenmiştir” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir karar da Öğretmenler Değişiklik Yasası’na ilişkin…

Oğuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yüksek Öğrenim Danışma Kurulu’ndan aldığı Öğretmenler Değişiklik Yasası’nın Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

Yapılmış olan sözleşmeli satışların tapuya kaydı ile ilgili olarak da Oğuz, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın da Meclis’e sevk edildiğini söyledi.

Oğuz, sözleşmeli satışların tapuya geçmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldığını ifade ederek, kayıt dışılığın, yapılan konut satışlarının kayıt altına alınmasının hedeflendiğini kaydetti.

“Yerli gıda üretimindeki ürün güvenliği açısından son kullanma tarihlerinde beyan edilen şekillerdeki etiketlerin silinmez mürekkeple uygulanması düzenlenmiştir” diyen Oğuz, bununla tükeciyi korumayı amaçladıklarını belirtti.

Sözcü Oğuz, birçok üründe yapılan tespitlerde son kullanma tarihlerinin tüketiciyi yanıltıcı yönde değiştiği ve etiketlerde oynama olduğunun görüldüğünü, bu nedenle tüketiciyi korumak ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için böyle bir düzenlemeye şart getirildiğini anlattı.

Oğuz, asgari ücretten vergi alınmamasını düzenleyen 1 Ağustos'tan geçerli kılınan Yasa Gücünde Kararname’nin onaylandığını açıkladı.

Asgari ücretliden vergi alınmayacağını açıklayan Oğuz, “Asgari ücretliden yapılan kesintiler, Maliye Bakanlığı’na başvurularak, asgari ücretliden yapılan kesinti iade edilecek. Ocak 2023’e kadar beyan edilmesi durumunda temmuzda yapılan kesinti Maliye Bakanlığı tarafından iade yapılacak. 1 Temmuz’da Asgari Ücret sonucu mağdur olanlar Maliye Bakanlığı’na müracaat etme koşulu ile aradaki farkı geriye ödeme olarak tahsil edecekler” dedi.

Muhaceret affı ile ilgili çalışmaların tamamlanarak meclise sevk edildiğini belirterek, muhaceret affıyla ilgili yasa tasarısı amacının, çalışma hayatındaki kayıt dışılığını kontrol altına almak olduğunu belirten Oğuz, çalışmanın son şeklinin komitede görüşülerek verileceğini söyledi.

Oğuz, Girne Antik Limanı ve Girne Kale Arkasi Yat Limani Projesi çerçevesinde özelleştirilme yapılması amacı ile özelleştirme programına alınarak bu yönde çalışma başlatıldığını kaydetti.

“Hane halkı işgücü ve anketi blok tarama alan uygulamaları çalışmaları önümüzdeki günlerde İstatistik Kurumu tarafından çalışmalar başlatılacaktır” diyen Oğuz, bu konu ile ilgili de Bakanlar Kurulu’nun karar aldığını belirtti.

Müteahitlerin bir sure önce birçok ihaleye girmeme yönünde karar aldıklarını anımsatan Oğuz, yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esaslar ve usüller değişiklik tüzüğünün hazırlanarak günümüz şartlarına göre düzenlendiğini kaydetti.

Oğuz, müteahhitlerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin sağlandığını vurguladı.

BRT