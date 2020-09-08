Bakanlar Kurulu sona erdi

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor. Özersay’ın açıklamasından satır başları:

– Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 EKİM’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.

– Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.

-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak

– Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI. – Seçim mitingleri ve kitle toplantıları iptal edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.

– Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak. – Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak. – Bireysel spora engel yok.

– 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.

-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek

– Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.

– Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.