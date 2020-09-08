Bakanlar Kurulu sona erdi
Kamuoyu tarafından merakla beklenen Bakanlar Kurulu Kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor. Özersay’ın açıklamasından satır başları:
– Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 EKİM’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.
– Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.
-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak
– Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI. – Seçim mitingleri ve kitle toplantıları iptal edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.
– Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak. – Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak. – Bireysel spora engel yok.
– 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.
-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek
– Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.
– Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.
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