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BAKANLIK HAYVANCIYA DESTEK ÖNERİSİ AÇIKLADI

BAKANLIK HAYVANCIYA DESTEK ÖNERİSİ AÇIKLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancıya destek önerisi açıkladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine büyükbaş sütüne verilecek destek miktarının yeniden düzenlenmesi amacıyla sunduğu önerileri açıkladı.
İşte o açıklama,
“Önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine önerilen tutarlar aşağıdaki gibidir:

2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa
2000 – 4000 lt/gün 18 kuruştan 22 kuruşa
4000 – 6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa”

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