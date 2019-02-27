BAKANLIK HAYVANCIYA DESTEK ÖNERİSİ AÇIKLADI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine büyükbaş sütüne verilecek destek miktarının yeniden düzenlenmesi amacıyla sunduğu önerileri açıkladı.

İşte o açıklama,

“Önceki gün başlayan görüşmeler sonucunda, büyükbaş sütüne verilecek destek miktarlarının yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanarak Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yönetimine önerilen tutarlar aşağıdaki gibidir:

2000 lt/gün 40 kuruştan 45 kuruşa

2000 – 4000 lt/gün 18 kuruştan 22 kuruşa

4000 – 6000 lt/gün 9 kuruştan 10 kuruşa”