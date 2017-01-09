BANU ALKAN'IN DEHŞET DAKİKALARI! YIĞILIP KALDI

Ünlü isimlerin şakalandığı 'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' programının son kurbanı Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Demet Akbağ ile Çok Aramızda' 48 ünlü isme sezon boyunca birbirinden şaşırtıcı ve komik dakikalar yaşattı. Projenin final bölümü yine renkli dakikalara sebep olacak.

BANU ALKAN'IN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Akbağ bu hafta da ilk olarak Banu Alkan, Seray Sever, Reyhan Karaca ve Bülent Serttaş'ı şakaladı. Magazin programına konuk olduğunu düşünerek çekime gelen Banu Alkan'ın hayvanat bahçesinde başına gelmeyen kalmadı.

BÜYÜK KORKU YAŞADI

Hayvanat bahçesinde kendisine eşlik eden muhabirle keyifli bir röportaj yapacağını düşünen Alkan, Sibirya Kaplanı'nın kaçtığı haberini alınca büyük korku yaşadı.