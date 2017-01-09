LİDERLER BU SABAH “MÜLKİYET”İ ELE ALACAK

“YÖNETİM VE GÜÇ PAYLAŞIMI”NI DA GÖRÜŞECEK OLAN LİDERLER, “GÜVENLİK VE GARANTİLER”LE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, sonuçsuz kalan Mont Pelerin görüşmelerinin ardından bugün yeniden Cenevre’de buluştu.

BM’nin New York’tan sonraki en büyük merkezi olan BM Cenevre Ofisi’ndeki görüşme yerel saatle09.00 sıralarında başladı.

Müzakerelerde bugün “Mülkiyet” konusu ele alınıyor. Liderler ayrıca, “Yönetim ve Güç Paylaşımı”nı da görüşüp, “Güvenlik ve Garantiler”le ilgili bir beyin fırtınası toplantısı yapacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bugünkü görüşmede Müzakereci Özdil Nami, Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin ve müzakere heyeti eşlik ediyor.

Görüşmelere BM Cenevre Ofisi Direktörü Michael Moller, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapıyor.

GÖRÜŞME PROGRAMI

Liderler, bugün başlayacak ve 3 gün sürecek müzakerelerde her sabah yerel saatle 09:00-13:00 (KKTCSİ 11.00-15.00) saatleri arasında görüşecek.

Liderler gün içinde 17.30-20.00 (KKTCSİ 19.30-22.00) saatleri arasında ikinci görüşmelerini gerçekleştirecek.

Müzakere heyetleri ayrıca15.00 – 17.00 (KKTCSİ 17.00-19.00) arasında da biraraya gelecek.

LİDERLER KAPIDA KARŞILANDI

Liderler bugünkü görüşmeye gelişlerinde Moller, Eide ve Spehar tarafından kapıda karşılandı. Merkeze önce Rum lider Anastasiadis, daha sonra da Akıncı geldi.

Akıncı ile Anastasiadis ve müzakere heyetleri daha sonra toplantı salonunda buluşarak, görüşmeye başladı.

AKINCI VE ANASTASİADİS BU AKŞAM YEMEKTE SİYASİ PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Bu arada, liderler ve delegasyonları bu akşam zirve nedeniyle Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkanlarıyla yemekte görüşecek.

Yemeğin saat 20.30’da (KKTCSİ 22.30) başlaması bekleniyor.